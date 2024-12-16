Володин поручил проработать вопрос о лишении полномочий депутата Напсо

Думские комиссии по регламенту и по мандатным вопросам должны будут рассмотреть вопрос о снятии полномочии с первого замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Напсо, выступающего от ЛДПР.

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Соответствующее поручение дал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета Думы.

— На Совете Вячеслав Володин дал поручение комиссиям проработать с профильным комитетом вопрос о лишении полномочий депутата Юрия Напсо, — приводит слова источника, знакомого с ситуацией, ТАСС.

Уточняется, что причиной для поднятия вопроса стало то, что Напсо на протяжении двух лет не присутствует на заседаниях и не посещает заседания комитета, в котором он числится. При этом с 25 июня было принято решение о проведении всех заседаний комитетов в личном присутствии депутатов.

— У Напсо нет никаких оснований оставаться депутатом Госдумы, — подытожил источник.

Юрий Напсо и Борис Пайкин, также представляющий ЛДПР, могут в ближайшем будущем лишиться своих мандатов. Напсо последний раз принимал участие в голосовании 24 сентября, когда одобрил шесть вопросов повестки. После этого его учетная запись оставалась активной, однако он не голосовал по другим темам, отмечаясь, как «не голосовал».