Пушков резко высказался о Меркель

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель недальновидным политиком из-за того, что она упустила развитие Германии из-за Украины.

«Уже ясно, что она была слабым, недальновидным политиком, который получил в наследство Германию в качестве экономического локомотива Европы, но всё это профукал из-за... Украины», — заявил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет отправлять войска на Украину и поставлять ей Taurus.