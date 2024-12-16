Каждая из российских знаменитостей, попавших под влияние нового пакета санкций со стороны Евросоюза (ЕС) могла бы представлять всю планету в своей сфере благодаря профессионализму. Об этом в понедельник, 16 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она напомнила, что ЕС ввел санкции против журналистки Тины Канделаки певицы Ларисы Долиной и фигуристки Софии Захаровой.

— Знаете, каждая из них могла бы представлять нашу планету в своей сфере, настолько они профессиональные и выдающиеся, — написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Канделаки и еще более десятка физических лиц, также попавших в санкционный список, якобы принимали участие в реализации российской политики, направленной на подрыв фундаментальных ценностей ЕС через «гибридные действия».

ЕС ввел санкции против Долиной и Канделаки

Страны Европейского союза не оставляют попытки оказать давление на Россию, придумывая новые ограничения. О подготовке очередного, 15-го пакета санкций в Белом доме говорилось 2 декабря. «Вечерняя Москва» обсудила с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым, как долго Запад будет придумывать новые ограничения в отношении РФ и может ли он отменить все санкции в ближайшее время.