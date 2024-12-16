Кадыров призвал убрать «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из российского списка террористических организаций необходимо исключить «Хайят Тахрир аш-Шам»*, пришедшую к власти в Сирии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее вооруженная оппозиция вошла в Дамаск и объявила о захвате власти. Россия решила предоставить политическое убежище Башару Асаду и его семье. В МИД РФ уточняли, что в результате переговоров Асада с оппозицией он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Оппозиция Сирии поручила Мухаммеду аль-Баширу сформировать новое правительство для переходного этапа. В январе 2024 года аль-Башир был назначен главой «Правительства спасения Сирии», созданного в Идлибе. До этого он был министром развития и гуманитарных вопросов в этой же структуре. «Правительство спасения Сирии» было сформировано в 2017 году членам ХТШ*.

Кадыров отметил, что западные страны пытаются спровоцировать эскалацию между Россией и новыми властями Сирии. По его мнению, «для старта положительных процессов» необходимо запустить процедуру исключения ХТШ* и ее представителей из российского списка террористических организаций.

«Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы двух стран, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы», - подчеркнул Кадыров.

Он назвал это общемировой практикой, которая позволит как можно быстрее справиться с кризисом и помочь сирийскому населению. Кадыров заявил, что к работе в контактной группе можно привлечь сирийцев, которые уже долгое время живут и работают в Чечне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Россия будет руководствоваться «конкретными делами» ХТШ*, принимая решения по этой организации.

* признана террористической организацией и запрещена в России.