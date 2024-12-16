Путин заявил о притеснении Верхновного суда на Украине
Верховный суд Украины мог бы отменить неправомочные решения главы кивского режима Владимира Зеленского, но руководителя ВС после нескольких таких попыток засадили за решетку. На это указал президент РФ Владимир Путин.
Выступая на коллегии Минобороны, он констатировал полную нелегитимность киевского режима и предложил обратить внимание, как на это реагирует судебная система Украины.
"А где же Верховный суд? Где Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме. Об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит. Но его засадили за решетку", - описал Путин происходящее на Украине.
Он напомнил, что "в полномочия Верховного суда входит в том числе и отмена неправомочных решений президента".
"Несколько отмен состоялось. После этого - в тюрьму. И глава [киевского] режима сразу же в этот же день объявил: [руководитель Верховного суда] будет сидеть. Как известно, во всех цивилизованных странах только суд определяет: виновен человек или не виновен, будет он сидеть или не будет. Нет. Здесь представитель административных органов сказал: "Будет сидеть", - обрисовал Путин решения киевского режима.