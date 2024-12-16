Верховный суд Украины мог бы отменить неправомочные решения главы кивского режима Владимира Зеленского, но руководителя ВС после нескольких таких попыток засадили за решетку. На это указал президент РФ Владимир Путин.

Выступая на коллегии Минобороны, он констатировал полную нелегитимность киевского режима и предложил обратить внимание, как на это реагирует судебная система Украины.

"А где же Верховный суд? Где Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме. Об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит. Но его засадили за решетку", - описал Путин происходящее на Украине.

Он напомнил, что "в полномочия Верховного суда входит в том числе и отмена неправомочных решений президента".