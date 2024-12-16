В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии.

«Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно», — отметил он, говоря об опыте интеграции Донбасса и Новороссии.

Ранее в статье в журнале» Международная жизнь» Медведев утверждал:

«Возвращение российских земель на историческую Родину, территорий, которые были утеряны благодаря политическому недоразумению в ходе исторических катаклизмов конца 1980-х – начала 1990-х годов, не более «преступно», чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 году. Тогда нас убеждали, что логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации. Но фактически никакого «объединения» Германии не было. Не проводилось референдумов, не разрабатывалось общей конституции, не создавались единая армия или общая валюта. Восточная Германия была поглощена соседним государством», — написал он. — Возвращение в состав России территорий, утерянных в 1991 году — то, что должно ставить своей целью любое российское правительство, — уверен экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин. — Другое дело, что эта цель плохо сочетается с разговорами о «сделке с Трампом», о которой начали неприкрыто грезить некоторые высокопоставленные чиновники. Одновременно добиться этого невозможно.

Дмитрий Медведев уже достаточно давно транслирует в публичное пространство идеи и лозунги, как будто взятые со страниц газеты «Лимонка» *. Мне было бы странно их оспаривать, однако хотелось бы, чтобы политика шла дальше подобных деклараций.

В состав России должны войти Новороссия, включая Николаевскую и Одесскую область, и вся Левобережная Украина. Статус остальных украинских областей — вопрос дискуссионный. Возможно, этот пирог лучше есть «по частям» для лучшей интеграции обратно в Россию. Интересы Польши и Венгрии на территории Западной Украины также нуждаются в определенной фиксации.

Нужно понимать, что любой «договорняк» наподобие «Минска» или «Стамбула» лишь перенесет тяжесть военного решения украинского вопроса на следующее поколение. Сломать хребет бандеровцам XXI века и вернуть Новороссию и Левобережную Украину надо здесь и сейчас. Если это будет сделано, возвращение остальных украинских областей станет делом политической и дипломатической техники.

— Медведев не просто озвучивает то, что российское общество желает услышать, — считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер. — Думаю, излишняя накачка патриотическими обещаниями сейчас была бы нежелательна, если бы готовился условный «договорняк» по заморозке военного конфликта. Однако и Лавров, и Песков, и Рябков старательно отмежевываются от предложений срочно остановить огонь до начала переговоров. Полагаю, что заявления Медведева – просто акцентированные декларации относительно того, что остановка движения российской армии сейчас маловероятна.

«СП»: Стоит ли разбрасываться такими заявлениями? Или это попытка взять «на слабо», чтоб враг занервничал. Или ответ на заявления Макрона о введении 40-тысяч европейских штыков на Украину?

— Думаю, Запад хорошо знает военные возможности России по расширению театра военных действий, поэтому их не нужно «брать на слабо».

Вот заявления Макрона относительно участия европейских военных в качестве войск обеспечения перемирия – это типичная попытка «развода». Даже поляки категорически отказались принимать участие в этой авантюре, хорошо понимая, что в данном статусе европейские военные сразу станут привлекательной мишенью для российских ракет.

Глобальный Запад будет стремиться раздавить экономику России санкциями, будет накачивать Украину деньгами и оружием, однако привлечение европейских военных очень маловероятно.

«СП»: Давайте гипотетически. Какие новые регионы могут появиться? Харьков, Одесса, Николаев обязательно? Киев, Чернигов, Сумы, Днепропетровск - под вопросом?

— С точки зрения обеспечения безопасности России, Херсон, Николаев и Одесса – это гарантия защиты Крыма и Черноморского Флота.

Контроль над Харьковом, Сумами и Черниговом обеспечат безопасность европейской части России от ракет НАТО.

Однако националистический режим в Киеве или в любой оставшейся Украине всегда будет угрожать реваншем и развязыванием нового военного конфликта.

«СП»: Медведев заявил, что территории, которые вернула себе Россия, были утеряны «благодаря политическому недоразумению в ходе исторических катаклизмов». Кому обращены эти слова?

— Исторические примеры, которые приводит Медведев – это аргументы для европейского общества, которому стремятся создать картинку о немотивированной агрессии России против свободной Украины.

Уровень же расширения зоны контроля России на украинских регионах сейчас зависит не от исторических экскурсов, а исключительно от успехов российской армии, готовности выдерживать длительное противостояние с Западом, и способности организовать производство новейших систем вооружения.

«СП»: Желание понятно. Насколько это реально? И в какой перспективе?

— Знаете, есть такое выражение: «Война план покажет». Это именно про ситуацию, в которой сегодня действует Россия.

Невозможно предсказать уровень реакции российской экономики на ожесточенные действия врагов России в виде непрекращающихся попыток новых санкций.

Невозможно предугадать действия Китая, и его готовность искать компромисс с США. Конечно, программа максимум – это контроль над всей Украиной, или присоединение к России «русских» областей, и формирование на оставшейся территории лояльного нейтрального внеблокового государства.

Однако многое зависит и от экономической ситуации в Европе, в Китае и даже в Африке. Одно ясно абсолютно – Россию никогда не устроит присутствие НАТО в любой форме на территории, с которой может формироваться угроза для ее безопасности.

— Есть восточная притча о том, как мудрый судья делил найденное, — говорит историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

— Если каждый из спорщиков заявлял претензии на всё и не желал ничего уступать другому, то судья делил предмет спора поровну. А если кто-то соглашался на половину, то получал четверть, в то время, как несогласный на компромисс получал три четверти. Логика была железная: «О первой половине сомнений нет, она принадлежит претендующему на всё. Осталось разделить поровну вторую половину!» Это к тому, что вопрос раздела Украины становится актуальным и каждая из сторон уже делает свои заявки. Ну а дальше наступит период торга, предшествующий реальному дележу.

«СП»: Медведев по большому счету озвучивает то, что другие высшие чиновники говорить не могут...

— Вполне согласен с этим тезисом: в команде любого уважающего себя главы государства обязательно должен быть человек, в обязанности которого будет входить озвучивание неудобных моментов, включая определённые политические заявки. А также должен быть тот, на кого возложено исполнение роли «злого полицейского»: начальник быть злым и хищным не имеет права.

«СП»: Можно ли воспринимать слова Медведева, как претензию на всю Украину?

— Давайте различать политические амбиции и действительность. Нужно понимать, что Украина — это уже не тот цветущий край, каким был в 2013 году, а проблемная территория. И самое интересное, что подобные опасения уже звучат на Западе.

Например, варшавское издание Myśl Polska открытым текстом пишет, что желание участвовать в дележе Украины и получить назад «любимый Львов» откровенно опасно: криминальные выходки оставшихся не у дел бандеровцев захлестнут всю Польшу. И мы тоже не должны строить иллюзии на эту тему.

* Решением Хамовнического суда г. Москвы от 26 июля 2002 года по иску Министерства печати РФ деятельность газеты «Лимонка» была прекращена.