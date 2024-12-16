Путин объявил минуту молчания в честь погибших в зоне СВО бойцов

Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Путин в начале расширенного заседания Коллегии Министерства обороны объявил минуту молчания в честь бойцов, погибших в зоне специальной операции. Глава государства также сердечно поблагодарил военнослужащих, которые сейчас самоотверженно и стойко сражаются на передовой.

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«Прошу почтить память наших павших товарищей минутой молчания», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что нашим долгом является сохранение памяти о бойцах, которые погибли, защищая Родину и российский народ. Также необходимо окружить постоянной заботой семьи и детей военнослужащих, которые отдали свою жизнь, борясь с террористами.