Россия готова принять Сирию в БРИКС

Заявка Сирии на присоединение к БРИКС будет рассмотрена, если новые власти страны подтвердят ее. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«БРИКС будет готово рассмотреть заявку Сирии при желании новых властей», — заявил Рябков.

Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что принятие новых участников в состав организации «слишком серьезный вопрос», поэтому с этим не стоит торопиться. Процесс согласования пока находится на стадии переговоров.

В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Спустя полторы недели, 8 декабря, столичный Дамаск был захвачен повстанцами. Сейчас Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии о возможности сохранения двух своих военных объектов на территории государства. Временным главой правительства стал Мухаммед аль-Башир.