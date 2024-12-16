В Госдуме отреагировали на сообщения о двух тоннах денег Асада

Сообщения о двух тоннах евро и долларов, которые бывший президент Сирии Башар Асад якобы перевез в Россию, являются спекуляциями Запада, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что сначала речь шла о десятках миллиардов долларов, а теперь иностранные СМИ перешли на тонны. По его словам, западные репортеры жалеют, что Асад не повторил судьбу президента Ирака Саддама Хуссейна и ливийского политика Муаммара Каддафи.

Иностранные СМИ продолжают спекулировать на суммах, которые Асад якобы переправил в Москву. Сначала говорили о десятках миллиардов долларов, теперь перешли на тонны. Видимо, жаждущие крови и сенсаций западные репортеры жалеют, что Асада не постигла судьба Саддама Хуссейна или Муаммара Каддафи. На живом бывшем президенте Сирии сложнее сделать сенсацию, но они пытаются, — пояснил Толмачев.

Депутат отметил, что забавно наблюдать, как журналисты внимательно следят за перемещением сирийских денег по сирийской территории и за ее пределы. По его словам, лучше бы западные репортеры следили за потоками долларов в США и обратно.

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Вот бы они с таким же рвением следили за потоками долларов в США и обратно — через всемирную сеть прачечных семейки Байденов (семья президента США. — NEWS.ru) и других представителей американского истеблишмента. Но нет, молчат. Видимо, эта тема наводит на них смертельную скуку. Золотые стандарты «свободной» журналистики не меняются, — заключил парламентарий.

Ранее Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы сообщила, что Центральный банк Сирии в 2018–2019 годах, когда Асад еще находился у власти, отправил в Москву несколько самолетов с наличными. Уточняется, что на борту находилось около двух тонн купюр — долларов и евро, их эквивалент составлял $250 млн (257,9 млрд рублей).