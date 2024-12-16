Песков заявил об отказе Киева от переговоров и напомнил про стамбульские договоренности

Киев по-прежнему отказывается от диалога с Москвой. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что документально эти переговоры президент Украины Владимир Зеленский «сам себе запретил». При этом РФ готова возобновить их на базе стамбульских договоренностей, о чем неоднократно повторял Владимир Путин.

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«Все было согласовано, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров», — подчеркнул Песков.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что избранному президенту США Дональду Трампу не удастся достичь быстрого завершения боевых действий.

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