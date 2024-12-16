Картаполов рассказал, почему нельзя доверять Украине

Если Украина согласится на рождественское перемирие, то доверять Киеву все равно нельзя. Как рассказал в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что предложил РФ и Украине объявить рождественское прекращение огня и провести масштабный обмен пленными. По словам политика, Владимир Зеленский «явно отверг и исключил» это предложение.

«Украинцам нельзя доверять. Все что не предлагается — все отвергается», — заявил Картаполов в ответ на вопрос, возможно ли рождественское перемирие между сторонами.

Депутат добавил, что по этой причине РФ продолжит выполнять поставленные задачи в рамках специальной военной операции. Картаполов заключил, что сам слабо верит в возможность рождественского прекращения огня.

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Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ отреагировала на инициативу Орбана и передала конкретные предложения в венгерское посольство в Москве. При этом представитель Кремля отмечал, что России необходимо не прекращение огня, а полноценный мир.