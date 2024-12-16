Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обратил внимание чиновников региона на то, что информировать население о работе российских военных должны только соответствующие силовые структуры. Тем представителям власти, которые хотят почувствовать себя "военными стратегами", он посоветовал надеть погоны и отправиться в ряды Вооруженных сил РФ, сказал он во время заседания правительства Курской области.

Во время заседания правительства врио заместителя председателя правительства Курской области - председателя комитета региональной безопасности Михаил Горбунов назвал количество сбитых за прошедшую неделю беспилотников. Врио губернатора выразил сомнение, что Горбунов уполномочен озвучивать такие данные в прямом эфире.

Хинштейн объявил о важном изменении в работе правительства Курской области