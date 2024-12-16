Хинштейн объявил о важном изменении в работе правительства Курской области

Все заседания правительства Курской области теперь будут проводиться в открытом режиме и транслироваться онлайн, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Александр Хинштейн. По его словам, он выполнил свое обещание перевести работу местных властей в открытый режим и транслировать заседания в режиме реального времени.

Это важно для того, чтобы люди видели и понимали, чем занимается и как работает областная власть! Нам нечего скрывать от курян, — подчеркнул врио губернатора.

Он отметил, что члены правительства работают для местных жителей и не имеют права «прятаться в тиши кабинетов». Хинштейн добавил, что будет рад любым здравым и конструктивным предложениям и идеям от неравнодушных и активных людей. Трансляция будет доступна на официальных ресурсах правительства области и на личной странице врио главы региона в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Хинштейн заявил, что в отношении лиц, ответственных за восстановление жилья после атак ВСУ, применят «волшебный пендель». По его мнению, работу в данной сфере надо перестраивать. Врио губернатора считает, что дома нужно восстанавливать сразу же после прилета, не дожидаясь «указов сверху».