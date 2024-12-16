Правительство РФ поддержало законопроект о спецсчетах для иноагентов

Кабмин поддержал законопроект о введении рублевых спецсчетов для доходов иностранных агентов. Об этом 16 декабря сообщает ТАСС.

Указанный документ депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении во вторник. К инициативе разработали поправки, которые обязывают зачислять на специальные счета прибыль от продажи и сдачи в аренду транспорта и недвижимости. Аналогичное требование касается процентов по вкладам и дивидендов иноагентов.

Власти поддержали законопроект без замечаний, уточняет агентство со ссылкой на соответствующее заключение.

Как писала «Парламентская газета», авторами инициативы выступили 429 парламентариев во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В первом чтении законопроект приняли 20 ноября.