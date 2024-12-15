Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1 млн

Количество обращений на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным превысило 1 млн.

Об этом сообщает «Россия 24».

Точное количество обращений по состоянию на вечер 15 декабря составило 1 015 829.

До этого, 12 декабря, число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 500 тыс.

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Совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция Путина состоятся 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в 12:00 мск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поступающие на прямую линию с главой государства обращения дали общее представление о проблемах, волнующих россиян.