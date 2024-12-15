Кадыров ответил на сообщения об ухудшении отношений России и Сирии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи об ухудшении отношений между Россией и Сирией, уверяя в поддержке сирийского народа.

Он отметил, что информация западных СМИ о приостановке поставок пшеницы из России является ложной

«В последнее время в западном информпространстве распространяется дезинформация, что Россия приостановила поставку пшеницы в Сирийскую Арабскую Республику. Хочу заверить вас, что президент России Владимир Владимирович Путин и народы нашей большой страны всегда с уважением и сочувствием относились к сирийскому народу», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что сообщения о приостановке поставок пшеницы из России являются неправдой, а любые задержки касаются исключительно коммерческого зерна, не имеющего отношения к действующим контрактам. Кадыров выразил готовность обеспечить Сирию пшеницей через Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова в случае необходимости.

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Россия временно приостановила экспорт пшеницы в Сирию из-за задержек в оплате и политической неопределенности в стране, сообщало агентство Reuters 14 декабря. Это решение было якобы связано с опасениями за стабильность нового сирийского правительства и его продовольственное регулирование.