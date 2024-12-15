Захарова: авторов кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре попутал бес

Устроителей кулинарного шоу в Киево-Печерской Лавре во время Рождественского поста «попутал бес». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что христианские ценности на Украине «давно уничтожаются, подменяясь ультранационализмом и неонацизмом».

«Зачем в качестве места съёмок выбирать чтимую во всём православном мире святыню — вопрос бессмысленный, а ответ очевидный: бес попутал», — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, телетрансляция изготовления «украинских сакральных блюд» на фоне распятого Христа стала лучшей иллюстрацией происходящего в стране. Там захватывают святыни и «оприходуют для придания самим себе канонической легитимности».

Захарова подчеркнула, что даже на самой Украине «многие с ужасом и отторжением восприняли кулинарное шоу внутри святыни».

Она напомнила, что смысл православного поста в воздержании, а не в попытках заменить скоромное «вкусненьким постным».

Ранее стало известно, что украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко устроил кулинарное ТВ-шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Верующие в украинских соцсетях подвергли его критике.