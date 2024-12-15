В Госдуме прокомментировали митинги в Финляндии за открытие границ с Россией

Власти Финляндии не будут реагировать на митинги в городах страны в поддержку открытия границ с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«К сожалению, думаю, что не отреагируют. Но по крайней мере есть понимание, что все это не единогласно воспринимается позитивно, все равно есть люди, которые пытаются выйти и сказать свою позицию. Это же добрососедство, это же не вопрос про что-то другое, что, если люди пересекают границу с финской стороны, они не поддерживают Россию и специальную военную операцию (СВО). Это все-таки вопрос родственных отношений, вопрос культурных отношений, то есть много того, что связывало», — прокомментировала протесты депутат.

Люди на человеческом уровне продолжают общаться, для них ничего, кажется, не меняется, а граница закрыта, поэтому понятно, что они возмущаются

15 декабря в Хельсинки, Тампере, Лаппеенранте и Лахти прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией. Об этом сообщил организатор акции — русскоязычное «Александровское общество» (Aleksanterinlitto). Протестующие потребовали пересмотреть решение Государственного Совета о закрытии восточной границы и возобновить работу пунктов пропуска на рубеже с Россией.

В октябре два контрольно-пропускных пункта в Париккале и Инари между Россией и Финляндией полностью прекратили работу. Это связано со взаимным решением глав пограничных служб двух государств.