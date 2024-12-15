Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит «громкую политическую провокацию», чтобы не покидать свой пост и «не оказаться на помойке истории». Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В Telegram-канале сенатор написал, что «француженка Саломе Зурабишвили» отказывается признавать результаты выборов и уходить с поста президента Грузии 29 декабря, когда истекает срок ее полномочий.

Пушков считает, что Зурабишвили «не хочет оказаться на нетерпеливо ждущей ее помойке истории», и преследует политические цели. Она хочет устроить провокацию с уличными протестами.

«Она надеется, что попытки властей снять ее с незаконно занимаемого ею поста дадут новый импульс протестам оппозиции. По сути, она готовит громкую политическую провокацию», — заявил Пушков.

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