Президент России Владимир Путин дал поручения по организации спасательных работ в Керченском проливе и по созданию рабочей группы во главе с вице-премьером Виталием Савельевым, которая займется ликвидацией последствий ЧП.

"Президент Путин выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева, а также министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова в связи с посадкой на мель в Керченском проливе двух танкеров", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, "президент дал необходимые поручения по организации спасательных работ".