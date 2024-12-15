После любого удара БПЛА по объектам на территории Чеченской Республики последует жесткий ответ по местам скопления личного состава ВСУ, предупредил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, в воскресенье утром, 15 декабря, Грозный атаковали три беспилотника ВСУ. Два дрона были сбиты силами ПВО, третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» регионального управления Росгвардии.

Глава республики уточнил, что жертв и разрушений нет.

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«На любую попытку атаковать наши цели мы будем отвечать более точными и более жесткими ударами возмездия. Поэтому сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества [солдат противника]», — отметил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что ВКС России на основе этих данных нанесли ракетный удар по расположению 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожили порядка 200 военнослужащих ВСУ.