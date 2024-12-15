Нарышкин оценил кандидата Трампа на пост главы ЦРУ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин не знаком с Джоном Рэтклиффом, которого Дональд Трамп выдвинул на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), но назвал его профессиональным человеком.

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Его слова передает РИА Новости.

«Нет, не знаком, но знаю, что человек профессиональный. Так что, ждем решения», — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос агентства, знаком ли он с кандидатурой на должность главы ЦРУ.

Рэтклифф занимал пост главы американской национальной разведки во время первого президентского срока Трампа.

О его выдвижении команда республиканца сообщила в ноябре. Если его назначат на эту должность, то Рэтклифф станет первым человеком, занимавшим оба ключевых поста в сфере американской разведки.

Команда Трампа заявила, что Рэтклифф «разоблачил ложь» предвыборной кампании Хиллари Клинтон о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года, а также «говорил правду» о скандальной информации, найденной в ноутбуке Хантера Байдена.