Путин пообещал заняться проблемами ветеранов СВО с инвалидностью

Российские власти будут заниматься проблемами ветеранов СВО, получивших инвалидность, таких проблем немало, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России после церемонии награждения в Кремле. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент рассказал, что участники СВО с инвалидностью при первом общении с ним заявляют, что никаких трудностей не испытывают.