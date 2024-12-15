Путин: власти будут заниматься решением проблем ветеранов СВО с инвалидностью

Российские власти будут заниматься проблемами ветеранов СВО, получивших инвалидность, таких проблем немало, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с Героями России после церемонии награждения в Кремле. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин пообещал заняться проблемами ветеранов СВО с инвалидностью
© РИА Новости

Президент рассказал, что участники СВО с инвалидностью при первом общении с ним заявляют, что никаких трудностей не испытывают.

"Потом начинаешь выяснять - есть проблемы, оказывается, немало. Ну, ладно, позанимаемся", - заверил Путин.

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