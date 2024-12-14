Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что для России крайне важно сохранить Абхазию в качестве союзника, сравнив возможную утрату с актом самоубийства.

— Потерять Абхазию как союзника (...) — это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса нашего любимого, который президент наш любит, и мы все любим, до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком, — высказалась Симоньян в программе «Право знать».

Она отметила, что если в Абхазии произойдут какие-либо негативные события, последствия могут быть катастрофическими.

Абхазия страдает от нехватки денег после прекращения финансирования со стороны России. На оплату электричества, поступающего из РФ, страна тратит все деньги из госбюджета.

В России заявили о провокациях Абхазии на фоне заморозки финансовой помощи

Из-за этого задерживают зарплаты всем работникам бюджетных организаций — начиная от медицинских учреждений и заканчивая силовыми структурами. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, почему Россия прекратила финансировать Абхазию и к чему это может привести.