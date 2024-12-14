Два европейских лидера приедут на Парад Победы в Москву

Президент Сербии Александр Вучич договорился с премьером Словакии Робертом Фицо о поездке в Москву на юбилейный парад Победы. Об этом сербский лидер сказал в эфире TV Informer.

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В субботу Вучич подтвердил, что принял приглашение Путина, и в мае будущего года поедет в Москву вместе со словацким коллегой.

«Девятого мая отмечается День Победы над фашизмом, и мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — сказал Вучич.

В октябре Вучич впервые за два с половиной года пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону и получил приглашение приехать на День Победы.

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На этой неделе премьер Словакии Роберт Фицо также заявил, что считает личным долгом и честью приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия победы над фашизмом.