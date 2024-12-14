Нарышкин прокомментировал данные о предоставлении Асаду госохраны в РФ

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что у него нет данных о том, была ли предоставлена государственная охрана бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Об этом он рассказал ТАСС.

«Не знаю», — отметил Нарышкин агентству.

«Это не ко мне вопрос», — добавил он, отвечая на вопрос, надежно ли защищен Асад.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

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В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве.