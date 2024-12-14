Медведев назвал возможный срок победы России в СВО

Москва рассчитывает на победу в 2025 году, рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, наступающий 2025 год с высокой долей вероятности не будет простым. Вместе с тем, страна подходит к нему с хорошими результатами.

Медведев описал 2024 год для России одной фразой

«А это основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы», — разъяснил Медведев.

Ранее зампред Совбеза сообщил, что не исключает вход новых регионов в состав Российской Федерации.