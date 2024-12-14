В составе Российской Федерации вслед за Крымом, Запорожьем, Донбассом, Херсонской областью могут появиться еще регионы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик рассказал о возможном расширении страны в ходе XXII съезда партии.

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«Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно», — отметил Медведев.

По его словам, противники Москвы делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось еще сильнее. Вместе с тем, добавил он, «российское общество сплотилось в стремлении дать агрессору отпор».