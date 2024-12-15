Путин на связи: как пройдет в 2024 году прямая линия с президентом

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 19 декабря, в четверг, в 12:00 по мск. В этом году она традиционно будет совмещена с пресс-конференцией, на которой глава России подведет итоги. «ФедералПресс» рассказывает, как задать свой вопрос президенту и какие темы будут подняты на прямой линии.

Подготовка к прямой линии

Прием вопросов от россиян президенту начался 7 декабря. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что граждане могут отправить свой вопрос с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40, или оставить сообщение на сайте программы «Итоги года с Владимиром Путиным», или в специальном мобильном приложении, подробнее о котором рассказано на сайте программы moskva-putinu.ru.

В этом году при сборе вопросов будет впервые использоваться ИИ (искусственный интеллект), что позволит собрать со всей страны максимум вопросов от россиян. Как отметил Песков, запросы граждан уже анализируются, и уже выделено 10 основных проблем, которые вызывают беспокойство. В рамках подготовки к прямой линии также был составлен рейтинг данных проблем, который местами варьируется в зависимости от региона, пишет nsk.bfm.ru.

Транслировать программу будут следующие телеканалы: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», кроме того прямую линию можно послушать на радиостанциях «Маяк», «Вести FM», «Радио России».

Заявки россиян и острые темы

Согласно последним данным телеграм-канала «Вести», число обращений на «Прямую линию с Владимиром Путиным» почти достигло отметки в миллион – 909 763 заявки. Также, согласно статистике, свои заявки чаще всего оставляют именно россиянки.

Как рассказал психолог Станислав Самбурский, у женщин как правило обостренное чувство социальной справедливости, особенно, когда дело касается их прав и благополучия их детей. Поэтому россиянки, видя проблему, решают обратиться напрямую к президенту.

Владимир Путин уже изучил результаты обработки искусственным интеллектом GigaChat вопросов, которые присылают россияне для прямой линии. Глава государства отметил, что большинство вопросов про качество и доступность жилья, транспортную инфраструктуру, медицину, работу госструктур и пособия, передает слова президента объясняем.рф.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, какие ключевые моменты должны обсудить россияне с президентом во время прямой линии. Член Общественной палаты РФ Евгений Забродин считает, что главным вопросом во время подведения итогов года будет тема внешней политики. Основные вопросы: как Россия будет выстраивать взаимоотношения с США с победившим на выборах Дональдом Трампом, а также, в каком виде Москва готова вести переговоры по Украине.