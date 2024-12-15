Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с Грузия стала примером того, как можно избежать участи Украины и противостоять западной цветной революции.

По его словам, «провалившийся "майдан" в Грузии» стал примером того, как можно избежать украинский сценарий противостоя революциям и попыткам госпереворота.

Однако, по словам Шеремета, для этого необходимо, чтобы во главе страны находились преданные люди.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал к революции в Грузии. По его мнению, НАТО подавляет демократию в республике и вместе с ЕС пренебрегает волей грузинского народа.