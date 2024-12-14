Путин встретился с Назарбаевым в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встретился с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарёво, сообщили в Кремле.

«В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в пресс-релизе.

В конце 2023 года Путин и Назарбаев провели частную встречу во время визита первого президента Казахстана в Москву.

Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своей книги «Моя жизнь. От зависимости к свободе».