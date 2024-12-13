В Госдуме высказались о блокировке Viber

Сумма штрафов мессенджера Viber за последние два года превысила 1,8 миллиона рублей, они до сих пор не оплачены. Об этом заявил член думского комитета по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что сейчас руководство платформы продолжает игнорировать российское законодательство и не удалять запрещенную информацию — в частности, сведения, касающиеся спецоперации.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Viber за многочисленные нарушения закона. В ведомстве пояснили, что такая мера была принята из-за нарушения Viber требований российского законодательства к организаторам распространения информации.

В марте этого года Таганский суд Москвы оштрафовал Viber на 800 тысяч рублей за неудаление мессенджером запрещенного контента. В 2023 году компании выписывали административный штраф в размере одного миллиона рублей за неудаление фейков о спецоперации на территории Украины и ее участниках.