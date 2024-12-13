Захарова высмеяла НАТО и ООН за противоречивые подходы к Сирии

Страны НАТО призывают к «прекращению насилия» в Сирии, тогда как в ООН утверждают о наступлении мира в стране. Об этом у себя в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в последние дни читает новости, где страны, особенно «натоцентричные», призывают к «прекращению насилия» в Сирии.

«Видимо, они не слышали заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что после "14 лет кровопролития в Сирии наступил мир"», — добавила Захарова.

Захарова отреагировала на слова спецпредставителя ОБСЕ о принятии Украины в ЕС и НАТО

Напомним, что 8 декабря сирийская оппозиция заявила об установлении контроля над страной и свержении президента страны Башара Асада. Через два дня Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.