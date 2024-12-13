Путин присвоил бригаде ВС России почетное наименование

Президент России Владимир Путин присвоил бригаде Вооруженных сил (ВС) страны почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о 205 отдельной мотострелковой казачьей бригаде. Глава государства присвоил ей почетное наименования за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»

Ранее Владимир Путин наградил главу Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Помимо того, глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и актрису Алису Фрейндлих.