Возвращение Донбасса и Новороссии в состав России не более «преступно», чем объединение ГДР и ФРГ в 1990 году, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье для журнала «Международная жизнь». По его мнению, исконно русские земли были утеряны из-за «политического недоразумения» конца 1980-х — начала 1990-х годов.

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Возвращение наших земель на историческую Родину <...> не более «преступно», чем аншлюс ГДР со стороны ФРГ в 1990 году. Тогда нас убеждали, что логика исторического процесса оправдывает воссоединение немецкой нации, — подчеркнул политик.

По словам Медведева, фактически никакого «объединения» Германии не было, а восточная Германия была поглощена соседним государством. Но тогда это событие, произошедшее вопреки закрепленному в Хельсинском заключительном акте принципу нерушимости границ, никто не осудил, наоборот, мир «лишь рукоплескал в ответ», резюмировал зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев подчеркнул, что неонацисты «разобьют свои головы об общерусскую стену». Также он добавил, что русские и украинцы — это один народ и вбить клин между невозможно. Замглавы СБ считает, что сейчас Украина стоит перед выбором: быть с Россией или исчезнуть с карты мира.

До этого политик указал, что за будущее всего человечества ответственны Россия и Китай. По его словам, Москва и Пекин будут выполнять эту непростую миссию сообща, поскольку народы России и Китая связывают дружба и добрососедство, основанные на глубоких исторических традициях.