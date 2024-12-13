Неонацисты «разобьют свои головы об общерусскую стену», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Международная жизнь». Он подчеркнул, что русские и украинцы — один народ и вбить клин между ними невозможно.

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Выговские, мазепы, скоропадские и бандеры в разные годы разбивали свои головы об общерусскую стену. Так будет и сейчас, — объяснил Медведев.

Замглавы СБ также подчеркнул, что Украина стоит перед выбором: быть с Россией или исчезнуть с карты мира. По его мнению, ее народу не нужно жертвовать собой ради свободы — достаточно отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту, преодолеть стремление к «инаковости» и избавиться от идеологии политического «украинства».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Вооруженным силам Украины стоит задуматься о капитуляции после массированных ударов ВС России по энергетике страны. Парламентарий отметил, что российские подразделения готовы к любому развитию событий.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера тем временем отметил, что Украина после завершения спецоперации может превратиться в нелегальный рынок оружия. Он подчеркнул, что сейчас никто не контролирует количество различного оружия и боеприпасов, которые были переданы Киеву разными странами без ведения учета серийных номеров.