Украине следует наладить отношения с Россией и отказаться от чрезмерной гордости, чтобы государство не исчезло с мировой карты. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня перед Украиной стоит выбор — быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. <...> Им следует усмирить гордыню „инаковости“, отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства», — рассказал Медведев журналу «Международная жизнь».

Медведев назвал грубой ошибкой считать украинцами всех жителей Украины

Сегодня перед Украиной стоит выбор – быть с Россией или вовсе исчезнуть с карты мира. При этом от украинцев не требуется класть«ни душу, ни тiло» за свою свободу. Им следует усмирить гордыню «инаковости», отказаться от противопоставления себя общерусскому проекту и изгнать демонов политического украинства. Наша задача – помочь жителям Малороссии и Новороссии построить Украину без морока «украинства». Закрепить в общественном сознании, что Россия для Украины незаменима ни в культурном, ни в языковом, ни в политическом планах. Если же так называемая Украина продолжит следовать агрессивным русофобским курсом, она навсегда исчезнет с карты мира так же, как испарился когда-то марионеточный субъект Маньчжоу-Го, искусственно созданный милитаристской Японией в качестве прокси-силы на территории Китая.