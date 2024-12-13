Медведев назвал ответственные за будущее мира страны

За будущее всего человечества ответственны Россия и Китай, написал в статье для издания «Международная жизнь» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москва и Пекин будут выполнять эту непростую миссию сообща.

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Несмотря на происходящие в мире коренные изменения, обусловленные формированием многополярного мира, существуют и неизменные за десятилетия константы. На России и Китае продолжает лежать ответственность за настоящее и будущее человечества. Выполнять эту непростую миссию мы и впредь будем сообща, по ходу решая оставшиеся от прошлого проблемы, — написал Медведев.

Он назвал доверительным диалог между Москвой и Пекином. По его словам, народы России и Китая «связывают дружба и добрососедство», основанные «на глубоких исторических традициях». Он напомнил, что в текущем году стороны отметили 75-летие образования КНР, а также установления дипломатических отношений.

Ранее в ходе рабочего визита в Пекин Медведев заявил журналистам, что если США действительно намерены добиваться урегулирования конфликта на Украине, они могут это сделать, перестав «кормить богов войны». Он отметил, что пока Москва не знает, что именно намерена делать будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа.