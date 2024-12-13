Песков отказался отвечать на вопрос о контингенте стран Европы на Украине

Идею о постконфликтном размещении контингента стран Европы на Украине комментировать рано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, этот вопрос необходимо обсуждать на мирных переговорах.

Идея о постконфликтном размещении контингента европейских стран на Украине должна обсуждаться на переговорах, сейчас ее рано комментировать, — объяснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп хочет разместить европейские войска на Украине для контроля за прекращением огня. Отмечается, что пожелание политик озвучил на встрече с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном в Париже. Трамп считает, что без американской армии контингент Европы не будет считаться операцией НАТО.