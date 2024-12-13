В Кремле оценили заявление Трампа об ударах по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция новоизбранного главы США Дональда Трампа против дальнобойных ударов ВСУ совпадает с российской позицией. Об этом сообщает ТАСС.

Накануне, 12 декабря, Трамп заявил, что «категорически не согласен» с ударами дальнобойными ракетами США по территории России. Он отметил, что это лишь разжигает конфликт и «делает хуже».

Трамп выступил против ударов ВСУ дальнобойными ракетами вглубь России

Песков отметил, что у российских властей и Трампа «в данном случае совпадает видение причин эскалации». Однако пока рано говорить о том, отменит ли Трамп решение своего предшественника Джо Байдена по ударам ATACMS, считает Песков.