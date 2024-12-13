Хинштейн раскритиковал мэрию Курска за неубранный снег

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн уличил администрацию Курска во лжи. С утра мэрия сообщила об ожесточённой борьбе с последствиями снегопада — техника якобы работала на дорогах с ночи. Однако руководитель региона отметил, что судя по транспортному коллапсу в областном центре снег в декабре стал сюрпризом для коммунальщиков.

— Коллеги, не нужно пытаться скрыть то, что скрыть невозможно. Для кого эти отчеты? — возмутился Александр Хинштейн.

Врио губернатора поручил мэру Курска Игорю Куцаку незамедлительно сконцентрировать все ресурсы для максимальной быстрой и качественной уборки города, а также представить предложения, как изменить сложившуюся ситуацию. Глава города сообщил о недостатке дорожной техники в городе. Пути решения этого вопроса будут искать.