Слуцкий призвал заменить мигрантов на роботов

Чтобы решить проблему с незаконной миграцией, надо заменить приезжих на роботов в тех профессиях, которые наиболее популярны среди них. Об этом корреспонденту URA.RU заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы предлагаем вместо того, чтобы завозить низкоквалифицированных мигрантов на позиции продавцов или водителей, надо широко внедрять высокотехнологичные решения в производстве, сельском хозяйстве и сфере услуг», — сказал лидер фракции.

Слуцкий считает, что позиции продавцов, кладовщиков, водителей должны занимать не мигранты, а роботизированная техника, искусственный интеллект.

Не со всем согласен специалист по информационным технологиям Сергей Корогод. Он считает, что высокотехнологичные решения помогут оптимизировать, но не сократить рабочую силу.

«Иногда автоматизация выходит дороже, чем использование дешевой рабочей силы. Раньше вместо того, чтобы заниматься оптимизацией или автоматизацией, нанимали более выгодных мигрантов. А сейчас мигранты подскочили в цене, но и внедрение оборудования тоже стало дороже... Должность разнорабочих никакой робот не заменит», — рассказал эксперт.

Мнение, что высокие технологии помогут с решением миграционного вопроса, не поддерживает и экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Я считаю, что нужно успокоится и прекратить истерить. Никакая роботизация эту проблему не решает, — заявил Разуваев. — Там, где они работают, особо ничего поменять нельзя никакими роботами и так далее. Если не будет мигрантов, будет рецессия и всплеск инфляции. Никакая информатизация не поможет».

По оценкам Forbes в сентябре этого года на розничном рынке не хватало больше 1 миллиона сотрудников. С 2025 года во многих регионах России будет введен запрет на работу мигрантов по патентам в сферах торговли, перевозок, различных производств.