Памфилова рассказала, что будет с бумажными бюллетенями

Количество форм голосования будет расти, но традиционный бумажный бюллетень сохранится, несмотря на новые технологии в этом процессе. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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— Бумажные бюллетени были, есть и будут. Мы сделаем все для того, чтобы они были в той мере, в которой они востребованы избирателями. Потому что это основа и база проведения выборов, — рассказала Памфилова.

По ее словам, разнообразные варианты дают людям возможность проголосовать так, как им будет удобнее и комфортнее. Она подчеркнула, что различные методы будут только увеличиваться.

Кроме того, Памфилова отметила, что у российских регионов разные условия: более чем в трети есть труднодоступные и отдаленные места, несмотря на то, что государство тратит большие деньги для обеспечения общего доступа к голосованию, передает «Российская газета».

Премьер-министр России Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах в столице. Он отметил важность участия россиян в голосовании на региональных и муниципальных выборах. По его словам, на главах субъектов и депутатах, которых выбирают жители страны, лежит большая ответственность.

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Об этом он сообщил журналистам.