Президента России Владимира Путина нужно «склонить» к переговорам по Украине путем дальнейшего предоставления оружия Киеву. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявила глава МИД Латвии Байба Браже.

«Мы считаем, что фактическое предоставление Украине оружия дальнего радиуса действия… ускорило бы установление мира, поскольку это лишило бы Россию возможности атаковать и сравнять с землей украинские города и захватывать территории», — подчеркнула она.

Как отмечает агентство, Браже считает, что США и их союзникам необходимо поддерживать поток оружия на Украину, «чтобы оказать давление на него (на президента России. – Прим. ред.) и склонить к переговорам».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что если бы Соединенные Штаты хотели завершит конфликт на Украине, то незамедлительно бы отдали приказ Киеву отвести украинские войска с позиций на территории Донбасса.

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14 июня на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.