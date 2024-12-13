Песков: Путин и Орбан не обсуждали Венгрию как переговорную площадку по Украине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил газете «Известия», что при телефонном разговоре лидеров России и Венгрии Владимира Путина и Виктора Орбана вопрос о площадке для переговоров России и Украины на территории Венгрии не обсуждался.
«Нет. Не обсуждался. Пока нет переговоров», — сказал он.
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Ранее Песков рассказал, что Россия передала в посольство Венгрии в Москве предложения для Киева по крупному рождественскому обмену пленными. Украинская сторона отклонила все предложения Орбана.
Также Путин рассмотрел предложение Орбана о перемирии на Украине.