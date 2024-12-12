Россия установила контакты с новыми властями Сирии

Россия установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*, которая захватила власть в Сирии. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

По словам дипломата, в текущий период одним из ключевых вопросов остается возможность сохранения российских военных баз в Сирии. Замминистра отметил, что сейчас в Дамаске проходит встреча представителей исламистов с дипломатической миссии России.

— Установлен контакт, конечно, — передает слова Богданова «Коммерсантъ».

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что на фоне нестабильной ситуации в Сирии Россия по-прежнему готова отстаивать свои интересы в регионе.

Оппозиционер Аллуш, представляющий новую власть в Сирии, сообщил, что в стране рассмотрят вопрос о российских военных базах с точки зрения интересов не только России, но и сирийского народа.

10 декабря газета The Washington Post сообщила, что российские военные покинули свои базы в Манбидже и Кобани на севере Сирии еще до падения режима экс-президента Башара Асада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в Сирии драматической.

*Запрещенная в России террористическая организация.