Россия установила контакты с новыми властями Сирии

Российская сторона наладила контакты с политическим комитетом "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Об этом заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Установлены контакты с политическим комитетом ["Хайат Тахрир аш-Шам"], который работает сейчас в одном из отелей Дамаска. Там они встречаются с представителями дипкорпуса, и представители нашего посольства с ними встречались, обсуждают вопросы, прежде всего обеспечения безопасности нашей дипломатической миссии, российских граждан, которые на территории Сирии сегодня, - сказал он. - В принципе эти контакты идут в конструктивном русле, мы надеемся на выполнение всех обещаний".