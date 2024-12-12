Захарова обратилась с призывом к НАТО

Странам НАТО вместо изъятия социальных выплат у европейцев следует «очнуться» и направить на военные расходы часть средств с пенсий бывшего генсека альянса Йенса Столтенберга. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«НАТО пора показать пример и изъять четверть пенсий Столтенберга и других 'отставников'», — заявила Захарова.

Ее слова приводит ТАСС. Она подчеркнула, что такие меры могли бы стать ответом на аналогичные действия, предложенные Рютте.

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В своем выступлении Захарова также указала на необходимость справедливого распределения финансовых нагрузок внутри альянса. Она выразила мнение, что подобные предложения должны касаться не только граждан стран НАТО, но и руководства организации.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте предложил направить часть социальных средств на укрепление обороны, отметив, что европейские страны тратят четверть бюджета на пенсии и пособия. Он призвал выделить более 3% ВВП на военные нужды, чтобы достичь успеха, аналогичного победе в холодной войне, передает RT.