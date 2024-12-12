В МИД назвали последствия договора России и КНДР для США

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР вынудит США учитывать разрушительные последствия в случае развязывания открытой агрессии против Москвы и Пхеньяна. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы убеждены, что новый договор будет способствовать поддержанию стратегической стабильности не только на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, но и во всем мире. Теперь США и их сателлиты вынуждены учитывать возможные разрушительные последствия в случае развязывания ими открытой агрессии против наших стран", - сказал замминистра на торжественном приеме в посольстве КНДР в Москве по случаю вступления в силу договора.

"Неслучайно мы наблюдаем усилившиеся с их стороны злобные нападки на углубляющееся российско-корейское взаимодействие, которые, однако, не способны ни на что", - добавил Галузин. По его словам, сотрудничество РФ и КНДР вышло на "беспрецедентно высокий уровень", и этому способствовала "активизация обмена по разным направлениям".

Видение КНДР

В свою очередь посол КНДР в России Син Хон Чхоль заявил, что "правительство, вооруженные силы и народ КНДР и впредь будут неизменно поддерживать политику РФ по защите суверенитета и территориальной целостности от гегемонистских происков империалистов".

По его словам, КНДР намерена "всесторонне и тесно поддерживать [Россию] и быть солидарной с РФ во всех сферах и тем самым еще более развивать нерушимые отношения корейско-российской дружбы на основе нового межгосударственного договора".

О договоре

Договор был подписан 19 июня 2024 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Как следует из преамбулы договора, он отвечает коренным интересам народов РФ и КНДР "и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности". В соответствии с документом, стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобщего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.