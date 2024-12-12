Кадыров обсудил атаки беспилотников на Чечню с главой ФСБ

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым. Об этом политик сообщил в Telegram.

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По словам Кадырова, он обсудил с Бортниковым участие Чечни в специальной военной операции, обстановку в республике, а также атаки беспилотников по ее территории. Политик заверил, что глава ФСБ высоко оценил меры по обеспечению безопасности в регионе.

«Наша совместная работа позволяет эффективно противостоять террористической угрозе и обеспечивает надежную профилактику иных форм преступлений. Александр Васильевич обещал нам, как и всегда, оказывать всю необходимую помощь и поддержку в решении сложных вопросов», — написал Кадыров.

Другие подробности встречи не раскрываются.